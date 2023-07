POL-CUX: Verkehrsstraftaten auf der BAB27 und in Geestland

Cuxhaven (ots) - Neuhaus/Oste. Am heutigen Montag gegen 00:10 Uhr stoppten Beamte der Polizei Hemmoor die 47-jährige Fahrerin mit ihrem PKW auf der Straße Hinter den Höfen in Neuhaus. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest am Einsatzort ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Eine Messung an einem geeichten Messgerät in der Wache in Hemmoor bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Die Fahrerin wies einen Wert von über ...

mehr