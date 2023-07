Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstensuche nach Frau Verona Heyse aus Hechthausen erfolgreich

Cuxhaven (ots)

Hechthausen/Bornberg. Seit dem 05.07.2023 wurde die 62-jährige Verona Heyse aus Hechthausen vermisst. In Folge dessen fanden über Tage mehrere groß angelegte Suchaktionen mit Diensthunden, Drohnen, Hubschraubern sowie Kräften der umliegenden Feuerwehren statt.

Am heutigen Montagmittag (10.07.2023) wurde Frau Heyse durch Gleisarbeiter in der Nähe der Bahngleise in Bornberg aufgefunden. Diese informierten umgehend die Rettungskräfte und die Polizei. Frau Heyse wurde körperlich geschwächt und dehydriert zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist derzeit stabil.

Die Umstände ihres Verschwindens und ihres weiteren Weges zum Auffindeort werden nun ermittelt.

Die Öffentlichkeitsfahndung kann demnach eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die umfassende Mitarbeit bei der Suche nach Frau Heyse.

