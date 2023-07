Cuxhaven (ots) - Geestland/Bremerhaven/BAB27. Am Mittwoch (05.07.2023) gegen 20:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Bremerhavener die Grimsbystraße in Bremerhaven in Richtung BAB27. Bevor der Bremerhavener auf die Autobahn in Richtung Bremen auffuhr, überholte er mit seinem VW einen anderen Pkw verbotswidrig rechtsseitig über den Standstreifen. Im weiteren Verlauf fuhr ...

mehr