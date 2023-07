Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis am Steuer - PKW landet im Seitenraum

Cuxhaven (ots)

Neuhaus/Oste. Dienstagnacht, gegen 00:30 Uhr, kam der Fahrer eines Renault auf der Straße Intzenbüttel (L 144) in Neuhaus auf seiner Fahrt in Richtung Kehdingbruch in einer S-Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Seitenschutzplanke. Anschließend stieg der 20-jährige Mann aus Cadenberge dem Auto und entfernte sich vom Unfallort. Der Wagen blieb indes auf der Fahrbahn stehen. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten dies der Polizei in Hemmoor, die auf der Anfahrt zum Unfallort den Fahrer im Nahbereich am Straßenrand entdeckten und überprüften. Der junge Mann stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, ein Vortest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des jungen Mannes konnten die Beamten nicht einbehalten, denn er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 4.000 Euro.

