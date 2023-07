Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus + Einbruch in Kindergarten + 14-Jähriger ohne Führerschein unterwegs und weitere Straftaten u.a.

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Beverstedt. In dem Zeitraum zwischen Sonntagmorgen und Sonntag gegen 23.20 Uhr brachen bislang Unbekannte in den Keller eines Einfamilienhauses in der Lehdebergstraße ein und entwendeten Wertgegenstände. Das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zeugenhinweise erbittet die Schiffdorfer Polizei unter der Telefonnummer: 04706/9480.

Einbruch in Kindergarten

Loxstedt. In dem Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Parkstraße. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Entwendet wurde unter anderem ein Elektrogerät. Die Ermittlungen zum Diebesgut und zur Schadenshöhe dauern an. Zeugenhinweise erbittet die Schiffdorfer Polizei unter der Telefonnummer: 04706/9480.

Container aufgebrochen

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Freitag, 30.06.2023 gegen 21.00 Uhr und Sonntagmorgen gegen 09.15 Uhr brachen unbekannte Täter einen Container in der Meyerstraße auf und entwendeten daraus ein Gartengerät. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Die Cuxhavener Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04721/573-0.

14-Jähriger ohne Führerschein unterwegs und weitere Straftaten

Hemmoor. In der Stader Straße stoppten Beamte der Polizei Hemmoor am Sonntag gegen 18.05 Uhr einen Pkw, nach dem aufmerksame Passanten die Polizei verständigten. Sie haben zuvor einen jungen Mann, welcher optisch im Kindesalter anzusiedeln war, am Steuer eines Pkw VW festgestellt. Dieser hielt zu diesem Zeitpunkt auf einem Tankstellengelände in Hechthausen. Dort soll es zu einem Fahrerwechsel mit einer älteren Person gekommen sein, was den Zeugen verdächtig vorkam. Als die Beamten wenig später am Einsatzort eintrafen, war der VW zunächst verschwunden, konnte aber kurze Zeit später in Ortsnähe von der Polizei geparkt festgestellt werden. Neben dem Fahrzeug wurde ein 14-jähriger Jugendlicher aus Hemmoor und sein 30-jähriger Vater angetroffen und kontrolliert. Beide verfügten nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis. Der 30-Jährige stand zudem erkennbar unter dem Einfluss von Drogen, weshalb bei ihm die Entnahme eine Blutprobe angeordnet wurde. Aufgrund der Zeugenaussagen wurde gegen beide Insassen eine Reihe von Strafverfahren eingeleitet. Das genutzte Fahrzeug stand zudem nicht im Eigentum der Insassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel von der Polizei einbehalten. Der 14-Jährige verstand nach eigenen Angaben nicht, warum die Polizei gleich mit der Einleitung von Strafverfahren reagiert. Er habe lediglich für seine spätere Fahrprüfung geübt, die jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile auf sich warten lassen dürfte. Bei der Überprüfung des Kennzeichens des von beiden genutzten Fahrzeugs, wurde weiterhin festgestellt, dass ein Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen in Hofläden in der Umgebung bestehen dürfte.

