Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Leichenfund auf der Sandbank "Hoher Knechtsand" - Traurige Gewissheit - Es handelt sich um die Vermisste Maren Holzen aus Braunschweig

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Montag (26.06.2023) wurde der Polizei anonym das Auffinden eines Leichnams auf der Sandbank "Hoher Knechtsand" an der Außenweser gemeldet. Nach entsprechenden Untersuchungen und einer Obduktion herrscht nun traurige Gewissheit. Bei der gefundenen Leiche handelt es sich um die seit 19.05.2023 vermisste Maren Holzen aus Braunschweig. Diese war nach einem Urlaubsaufaufenthalt in Cuxhaven und einer Wattwagenfahrt nach Neuwerk verschwunden. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder ähnliches liegen nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung kann hiermit eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich bei den zahlreichen Hinweisgebern für ihre Mitarbeit.

