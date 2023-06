Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Alkohol - Gemeldete Sachbeschädigung stellt sich als Verkehrsunfallflucht heraus

Loxstedt/Bexhövede. Am gestrigen Donnerstag (29.06.2023) kam es gegen 18:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Lindenallee. Ein 63-jähriger Schiffdorfer beschädigte beim Vorbeifahren den geparkten PKW eines 65-jährigen Mannes aus Bexhövede und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Der Geschädigte folgte dem Unfallverursacher. Die Polizei konnte den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift stellen. Er stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

Gegen 23:00 Uhr meldete sich eine 36-jährige Geestländerin bei der Polizei und gab an, dass zwei Reifen ihres PKWs zerstochen worden seien. Vor Ort stellten die Beamten frische Unfallbeschädigungen an den Reifen und Felgen fest, sodass die Meldung mit den zerstochenen Reifen wenig glaubwürdig erschien. Eine entsprechende Unfallstelle konnte in der Raiffeisenstraße in Bad Bederkesa festgestellt werden. Bei der Frau wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Auch Sie muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

