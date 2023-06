Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

BAB27/Hagen im Bremischen/Bremerhaven. Am Donnerstag (29.06.2023) stellten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 07:00 Uhr auf der BAB27, Fahrtrichtung Bremen, beim Parkplatz "Binnermoor", einen VW Golf fest, dessen Versicherungsschutz abgelaufen war. Den 48-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Die Kennzeichen wurden vor Ort durch die Beamten entsiegelt.

Ebenfalls am Donnerstag stellten die Beamten gegen 07:20 Uhr auf der BAB27 in Richtung Cuxhaven, Anschlussstelle Geestemünde, einen Kleintransporter mit Anhänger fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrzeugführer für die Benutzung der Fahrzeugkombination die Fahrerlaubnisklasse BE benötigte, diese allerdings nicht besaß. Gegen den 51-jährigen wurde eine Strafverfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt. Ebenso wurde ein Verfahren gegen einen Arbeitskollegen des Mannes eingeleitet, da dieser im Verdacht steht, die Fahrt zugelassen bzw. angeordnet zu haben.

