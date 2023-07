Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland; OT Debstedt -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort-

Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Dem Polizeikommissariat Geestland wurde ein Unfallschaden an der Verkehrsinsel des Debstedter-Kreisverkehrs, Neuenwalder Straße, in 27607 Geestland gemeldet. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr aus unbekannter Ursache, aus der Fahrtrichtung Sievern kommend, seitlich über die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Die Verkehrsinsel weist deutliche Schäden im Erdreich auf. Das Fahrzeug des Verursachers wurde vermutlich im Frontbereich stark beschädigt. Durch die Fahrzeugteile vor Ort wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein Fahrzeug der Marke "Volvo" in der Farbe Anthrazit handelt.

Der Unfall hat sich zwischen Freitagabend (30.06.) und Samstagmorgen (01.07.) ereignet.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/9280 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell