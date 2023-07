Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 02. Juli 2023

Cuxhaven (ots)

++++++++++

Die "Heide brennt"

Loxstedt-Donnern. Am Samstag, den 01. Juli 2023, fand zum siebten Mal das festivalähnliche Musik- und Partyevent "Heide brennt" auf einer landwirtschaftlichen Grünfläche in Loxstedt-Donnern, dortige Verlängerung der Dorfstraße, statt. Die Veranstaltung startete gegen 18.00 Uhr und endete am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr. Laut Veranstalterangaben nahmen an dem Event ca. 3.500 Besucher teil. Die Veranstaltung wurde polizeilich begleitet und verlief aus polizeilicher Sicht insgesamt relativ ruhig, auch wenn steigender Alkoholkonsum zu vereinzelnden Polizeieinsätzen führte. Ein 35-jähriger Bremerhavener wurde dabei gleich zwei Mal Opfer einer Körperverletzung und geriet dann noch in Streit mit der dort eingesetzten "Security". Daraus resultierend wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen ihn eingeleitet. Durch das Wachpersonal wurde der 35-Jährige von der Party ausgeschlossen. Bei einem 20-jährigen Geestländer wurden durch den Sicherheitsdienst Drogen festgestellt, die dann von der Polizei beschlagnahmt worden sind. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Des Weiteren war die Veranstaltung noch ursächlich für Ruhestörungsmeldungen in weiter entfernt liegenden Ortschaften.

++++++++++

Feuerwehrmann bei Sicherungsmaßnahmen schnellen Schrittes bei Seite und von Pkw leicht gestreift - Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugführers dauern an

Otterndorf. Am Samstag, den 01. Juli 2023, war die Freiwillige Feuerwehr Otterndorf zu einem Einsatz ausgerückt, um gegen 13.30 Uhr eine Ölspur auf der Cuxhavener Landstraße sowie Cuxhavener Straße, von der Einmündung zur B73 bis zur dortigen "team-Tankstelle", abzustreuen. In einem dortigen Kurvenbereich wurde die Ölspur als auch die Abstreuarbeiten durch mehrere Feuerwehrfahrzeuge abgesichert. Von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer wurden mit einem Pkw VW, Typ Golf, zwei dieser Fahrzeuge überholt. Auf Grund der durchgeführten Abstreuarbeiten und der ölverschmutzten Fahrbahn wurde der männliche Fahrzeugführer und sein männlicher Beifahrer durch die Feuerwehr angehalten. Während des Gespräches mit den Einsatzkräften, diese wollten ihn den Grund der Absicherung darstellen, habe sich der Fahrzeugführer uneinsichtig gezeigt und seine Fahrt langsam fortgesetzt. Dadurch musste ein vor dem Pkw befindlicher Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, Alter 33 Jahre, schnellen Schrittes bei Seite gehen, wobei sein Bein aber noch von dem Pkw gestreift wurde. Verletzt worden sei er dadurch aber nicht. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugführers dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell