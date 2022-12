POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag (29.12.2022, 13.00 Uhr) ein Pedelec aus einer Garage in Wadersloh gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 13.00 Uhr und 17.15 Uhr Zugang zu der Garage an der Kettelerstraße, stahlen das Pedelec der Marke Kalkhoff und flüchteten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

