POL-CUX: Verstoß gegen Aufzeichnungspflichten bei Lenk- und Ruhezeiten

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Beverstedt. In dem Zeitraum zwischen Sonntagmorgen und Sonntag gegen 23.20 Uhr brachen bislang Unbekannte in den Keller eines Einfamilienhauses in der Lehdebergstraße ein und entwendeten Wertgegenstände. Das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe wird noch ermittelt. ...

