Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Achtung Hacker

Hildesheim (ots)

Alfeld (bar) - Am gestrigen Tage ist einem 53-Jährigen Mitbürger aus Alfeld aufgefallen, dass unbekannte Täter zwei Überweisungen von seinem Girokonto veranlasst haben. Es handelt sich um eine niedrige vierstellige Schadenssumme. Offenbar haben Hacker das schwache Passwort des Geschädigten ausgenutzt, um das Geld per Sofortüberweisung ins Ausland zu transferieren. Sowohl die Polizei in Alfeld, als auch die betroffene Bank haben dahingehend Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei gibt folgende Hinweise zur Passwortsicherheit: Nutzen Sie für ihre verschiedenen Accounts auch verschiedene Passwörter. Verwenden Sie lange Passwörter, die mindestens 8-10 Zeichen beinhalten. Ihr Passwort sollte aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen (z.B. § & ? * ! ?) bestehen und nicht in einem Wörterbuch zu finden sein oder mit Ihnen und Ihrer Familie im Zusammenhang stehen. Verwenden Sie also keine Namen, Geburtsdaten, Telefonnummern oder Ähnliches. Ändern Sie Ihre Passwörter regelmäßig. Die Nutzung von Passwort-Managern kann dies erleichtern. Denken Sie sich zum Beispiel einen Satz aus ihrem Alltag aus und nutzen Sie die Anfangsbuchstaben der Wörter und Zahlen. Für weitere Tipps zur Passwortsicherheit können Sie sich bei der Verbraucherzentrale informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell