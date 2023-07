Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hinweis auf "Mitschnacker" in Otterndorf und Umgebung - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf/Land Hadeln/Hechthausen.

Am gestrigen Montag (03.07.2023) wurde der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person im Bereich der Hindenburgstraße in Otterndorf gegen 13:00 Uhr versucht hätte einen 11-jährigen Jungen in einen dunklen Kleinwagen mit Cuxhavener zu ziehen. Der Junge konnte sich glücklicherweise losreißen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Sonntagabend (02.07.2023) soll ein Mann mehrere Kinder im Bereich der Hutloher Straße in Hechthausen angesprochen haben. Dieser Vorfall ist am gestrigen Montagnachmittag gemeldet worden. Bereits in der vergangenen Woche sollen mehrere Kinder im Bereich des Straße Catharienlehn und der Dorfstraße in Neuenkirchen von einem Mann aus einem schwarzen Kleinwagen heraus angesprochen worden sein. Dies ist jedoch erst drei Tage später bei der Polizei gemeldet worden. Damit entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden können, ist es überaus wichtig, dass die Polizei schnellstmöglich, am besten sofort, über einen solchen Vorfall informiert wird.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Otterndorf (Telefon 04751 998350) oder der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Weitere Hinweise der Polizei:

Eltern sollten möglichst frühzeitig, also noch vor dem Beginn der Schulzeit, mit ihren Kindern über die Aspekte des sicheren Schulwegs reden. Dazu gehört auch, dass Kinder niemals bei Personen, die sie nicht kennen und von denen die Erziehungsberechtigten nicht ausdrücklich gesprochen haben, mitfahren sollten.

Bei den Gesprächen durch die Erziehungsberechtigen sollten verschiedene Verhaltensweisen an die Kinder gegeben werden, dazu gehören auch Hinweise zu etwaigen Lockmitteln wie Spielen, Geld oder Süßigkeiten.

Sprechen Sie z.B. spezielle Code-Wörter durch, die nur die Kinder und die Personen, die die Kinder abholen sollen, kennen.

Kinder sollten lautstark um Hilfe rufen, gegebenenfalls schreien, je nach Situation schnellstmöglich nach Hause laufen/fahren und umgehend die Erziehungsberechtigten informieren.

Nach Möglichkeit sollten die Eltern mit den Kindern darüber sprechen, dass sich Einzelheiten wie eine Personenbeschreibung und ein Autokennzeichen gemerkt werden.

