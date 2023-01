Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Zeugen nach tätlicher Auseinandersetzung in Kneipe gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein, nachdem es am Montag gegen 20:10 Uhr in einer Bar in der Heinrich-Maulick-Straße in Mundelsheim zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen war. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll ein 27-Jähriger gemeinsam mit einem noch unbekannten Täter eine Kneipe betreten haben und zielstrebig auf einen an der Bar sitzenden 48-jährigen Gast zugegangen sein. Unvermittelt habe der unbekannte Mann dem 48-Jährigen aus derzeit ungeklärten Gründen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser zu Boden gegangen sei. Anschließend habe der Unbekannte mit einem hölzernen Barhocker auf ihn eingeschlagen und ein Messer gezogen. Ein anderer Gast soll mehrfach versucht haben die Situation zu beruhigen. Im weiteren Verlauf flüchteten die beiden Täter nach draußen. Vor der Gaststätte sollen sie eine 32-Jährige unter Vorhalten des Messers zur Herausgabe ihres Mobiltelefons veranlasst haben, welches sie auf der Flucht wieder einer Zeugin übergaben. Anschließend seien sie mit einem Opel davongefahren. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs, wodurch der 27-jährige Tatverdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen werden konnte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem noch unbekannten zweiten Täter soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 20 bis 25 Jahre, einer Größe von etwa 175 bis 180 cm, einer kräftigen Statur und einem dunklen Teint gehandelt haben. Er soll einen dunklen langen Bart getragen haben und mit einer olivgrünen Jacke, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, sowie einer helleren Hose bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Großbottwar hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07148 1625-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell