POL-DADI: PKW verliert Ladung - Zeugen gesucht

Lautertal-Gadernheim (ots) - Am Mittwoch, den 07.06.2023 gegen 19:45 Uhr, befuhr eine 18-jährige, aus Griesheim stammende Leichtkraftradfahrerin die B47 aus Richtung Lautertal-Gadernheim in Richtung Kolmbach. In einer Linkskurve verlor die junge Fahrerin bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß sie mit einer Schutzplanke ...

