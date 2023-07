Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bremerhaven/BAB27. Am Mittwoch (05.07.2023) gegen 20:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Bremerhavener die Grimsbystraße in Bremerhaven in Richtung BAB27. Bevor der Bremerhavener auf die Autobahn in Richtung Bremen auffuhr, überholte er mit seinem VW einen anderen Pkw verbotswidrig rechtsseitig über den Standstreifen. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann auf eine Rechtskurve zu und kollidierte dort frontal mit der Schutzplanke. Der leichtverletzte Unfallverursacher stand mit über 1,6 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte Betäubungsmittel konsumiert. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Die Auffahrt der Anschlussstelle wurde zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Am Donnerstag (06.07.2023) gegen 07:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Cuxhavener mit seinem Opel die Autobahn 27 in Richtung Walsrode. Kurz vor der Anschlussstelle Debstedt übersah der Mann einen vor ihm fahrenden BMW und fuhr von hinten auf diesen auf. Anschließend konnten beide Fahrzeuge auf den Standstreifen gelenkt werden. Der Fahrer des BMW, ein 51-jähriger Cuxhavener, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Alkoholvortest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Des Weiteren stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem gab er an, dass er während der Fahrt eingeschlafen war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

