POL-HI: Pkw zerkratzt -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - Ein bislang noch unbekannter Kfz-Führer bog am Freitag, 27.01.2023, zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr, mit seinem Fahrzeug in Hildesheim von der von-Voigt-Rhetz-Straße in die von-Emmich-Straße ab. Beim Abbiegevorgang touchiert der Kfz-Führer mit seinem Fahrzeug einen links- und einen rechtsseitig jeweils am Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Pkw und beschädigt diese zum Teil ...

