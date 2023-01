Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen gesucht - 11-jähriger Radfahrer bei Unfallflucht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde im Bad Oeynhausener Stadtteil Rehme ein elfjähriger Junge durch eine Verkehrsunfallflucht leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 11-Jährige gegen 14.45 Uhr den Borweg in Richtung Norden und wollte im Anschluss nach rechts in die Babbenhausener Straße abbiegen. Hierbei wurde er, so der Junge gegenüber den Beamten, von einem in gleicher Richtung fahrenden dunkeln VW Transporter überholt und beim Wiedereinscheren derart geschnitten, dass er nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Dabei kam der Junge ins straucheln und stürzte zu Boden. Der unbekannte Fahrer des Transporters setzte anschließend seine Fahrt in die Babbenhausener Straße fort, ohne dem am Boden liegenden Jungen erste Hilfe zu leisten und im Weiteren Angaben zu seiner Beteiligung zu machen.

Eine an der Unfallörtlichkeit vorbeikommende Fahrerin eines schwarzen Pickup bemerkte den gestürzten 11-Jährigen und begleitete diesen anschließend zu seinen Großeltern.

Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrerin des schwarzen Pickup, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Oeynhausen unter der Telefonnummer 05731/2300 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell