POL-MR: Heuballen brannten + Untauglicher Versuch + Einbruch -Hinweise zu braunem SUV mit Anhänger erbeten + Roller gestohlen und gefunden + Unter Drogen oder Alkoholeinfluss + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niederdieten - Heuballen brannten

Auf einem Feld an der Gartenstraße in Niederdieten verbrannten am Donnerstag, 08. Juni, zwischen 15.10 und 16.10 Uhr zwei Heuballen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um sachdienliche Hinwiese. Wer hat in der fraglichen zeig entsprechende Beobachtungen auf dem Feld gemacht? Wer hat jemanden bei den Heuballen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - Untauglicher Versuch

Am Donnerstag, 08. Juni, versuchte ein Mann mit einem Bild auf seinem Handy die Polizei davon zu überzeugen, dass er einen Führerschein hat. Erstens hat der 54Jährige schon seit 2012 keinen gültigen Führerschein mehr und zweitens war die auf dem Bild gezeigte polnische Fahrerlaubnis auch noch eine Totalfälschung. Den in Frankenberg lebenden Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Gebrauchs einer gefälschten Urkunde und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Positiv war, dass der Mann nicht unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln stand. Die Fahrt war aber wegen des fehlenden Führerscheins trotzdem zu Ende.

Burgholz - Einbruch in Gartenhaus

Nach dem Eintreten der Holztür holten sich Diebe aus dem Gerätehaus eines Kleingartens in der Verlängerung "Auf dem Rot" einen Gartentisch und vier dazugehörende Stühle, alles aus Metall. Nach Zeugenaussagen könnten der oder die Täter mit einem braunen SUV mit Anhänger unterwegs gewesen sein. Ein solches Fahrzeug wurde zur Tatzeit am Donnerstag, 08. Juni, zwischen 18.45 und 18.50 Uhr, in Tatortnähe gesehen. Leider gibt es keine weitere Beschreibung zum Auto oder den Insassen. Wo ist das Gespann noch aufgefallen? Wer hat den braunen SUV mit Anhänger, eventuell auch mit dem beladenen Anhänger am Donnerstag in Burgholz oder sonstwo in der Nähe gesehen? Wer kann Hinweise zum Standort des Gespanns oder zum Besitzer eines solchen geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Roller am Richtsberg gestohlen und im Wald gefunden

Von Mittwoch auf Donnerstag, 08. Juni, zwischen 18 und 09 Uhr stahl ein Dieb vor dem Anwesen Am Richtsberg 17 einen weißen Explorer Motorroller mit einem "großen" Kennzeichen (kein Versicherungskennzeichen). Ein Spaziergänger fand das Zweirad am Donnerstag im Wald in der Nähe der Gerhard-Hauptmann Straße. Die Spuren an der Elektrik deuten auf ein Kurzschließen oder zumindest versuchtes Kurzschließen hin. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer des weißen Rollers zwischen 18 und 09 von Mittwoch auf Donnerstag machen? Wer hat das Entsorgen des Rollers gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss unterwegs

1. Kirchhain

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwoch, 07. Juni, um 16.50 Uhr, fiel in Kirchhain ein 39 Jahre alter Autofahrer auf. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte zur Verhinderung der Weiterfahrt den Autoschlüssel sicher, nachdem ein Drogentest positiv auf THC reagiert hatte.

Kurz zuvor musste auch ein 36 Jahre alter Mann mit zur Blutprobe und sein Auto in der niederrheinischen Straße in Kirchhain stehenlassen. Der Mann verweigerte letztlich jeden weiteren Test, sodass sich die Verdachtsmomente auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten vor Ort nicht ausräumen ließen.

2. Marburg

Nach erfolgte Belehrung räumte der überprüfte 63 Jahre alte Autofahrer ein, wie in den letzten 40 Jahren seines Lebens so auch am Tag vor der Autofahrt Haschisch konsumiert zu haben. Seine Autofahrt am Donnerstag, 08. Juni, endete mit der Kontrolle um 09.10 Uhr am Richtsberg. Die Polizei entließ ihn nach der Blutprobe und Sicherstellung des Autoschlüssels.

3. Stadtallendorf

Am Freitag, 07. Juni, um kurz vor 11 Uhr, verzichtete ein 54 Jahre alter Autofahrer bei der Kontrolle auf der Niederkleiner Straße auf einen Drogentest. Der Mann räumte den regelmäßigen Konsum eines bestimmten Mittels über die letzten zwei Jahre ein, sodass die Polizei zur Feststellung einer Fahrtauglichkeitsbeeinträchtigung eine Blutprobe veranlasste und die Weiterfahrt anschließend untersagte.

4. Wetter

Wahrscheinlich war der Sturz mit seinem Pedelec auf seinen Alkoholgenuss zurückzuführen. Der Alkotest des 53 Jahre alten Mannes zeigte 1,39 Promille. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr er am Donnerstag, 08. Juni, gegen 22.15 Uhr auf dem Fußweg die Johannes-Rhau-Straße bergab zum Tanneweg. Auf halber Strecke kollidierte er mit dem mitten auf dem Gehweg angebrachten Handlauf, geriet ins Schleudern und stürzte die angrenzende Böschung hinab.

Marburg - Unfallflucht vor der Uniklinik

Der bei einer Unfallflucht vorne rechts erheblich beschädigte graue Opel Astra Kombi parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 07. Juni, zwischen 09.22 und 12.11 Uhr auf einem der Parkplätze des Uniklinikums in der Baldinger Straße. Der Pkw stand außerhalb der Parkflächenmarkierung quasi auf der Durchfahrstrecke. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mindestens 4000 Euro. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und rief nicht die Polizei. Die Umstände deuten auf eine Kollision bei einem Ausparkmanöver hin. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Schaden an blauem Polo

Die Fahrerin des blauen VW Polo mit Marburger Kennzeichen ist sich sicher, dass der Schaden hinten rechts an der Stoßstange nur auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße Am Untertor in Wetter und nur am Mittwoch, 07. Juni, zwischen 10.45 und 11.30 Uhr entstanden sein kann. Der Unfallhergang steht ebenso wenig fest, wie ein verursachendes Fahrzeug oder dessen verantwortlicher Fahrer oder Fahrerin. Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen des Unfalls. Beim Einparken kam es zu einem Gespräch mit der Fahrerin eines nebenstehenden weißen, mutmaßlich tiefergelegten Autos, wohl eines Ford Fiesta. Als die Polofahrerin zurückkehrte war der Pkw weg. Ob das Auto und die Fahrerin mit dem Unfall im Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet die ca. 30 bis 40 Jahre alte blonde Frau, die eine dunkle Brille trug und mit ihrer fünf bis acht Jahre alten mutmaßlichen Tochter unterwegs war, sich zu melden. Außerdem bitten die Ermittler um Hinweise, die zur Identifizierung der Frau und zum Auffinden des beschriebenen Autos führen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

