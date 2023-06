Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter Peine Wolfenbüttel vom 25.06.2023:

Peine (ots)

Auseinandersetzungen auf Schützenfest

Im Rahmen des Schützenfestes in Bortfeld kam es am frühen Samstagmorgen zu wechselseitigen Körperverletzungen als auch einer Bedrohung. Hierbei waren diverse Personen zunächst in verbale Streitigkeiten und am Ende in teils körperliche Auseinandersetzungen geraten. Eine der Personen wurde im Gesicht verletzt und musste dem Klinikum zugeführt werden.

Flucht nach Ladendiebstahl

Am Samstagmittag wurde in einem Drogeriemarkt in Hohenhameln ein 43-jähriger Mann festgenommen, welcher diverse Parfümflaschen gestohlen hatte. Der Mann konnte zunächst unerkannt flüchten, wurde dann jedoch von den Polizeibeamten gestellt. Bei der Inaugenscheinnahme seiner mitgeführten Tasche wurde ein umgebauter Gegenstand, welcher die Diebstahlsicherung von Ware umgeht, entdeckt und sichergestellt.

