Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede vom 25.06.2023

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohen Sachschaden

Salzgitter-Thiede, Einmündung Eisenhüttenstraße/L 615 Richtung Salzgitter-Üffingen, 24.06.2023

In der Mittagszeit des Samstages übersieht ein 70-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus Salzgitter, beim Linksabbiegen von der Eisenhüttenstraße auf die Landesstraße 615 in Richtung Salzgitter-Üffingen, einen ihm entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen Fahrzeugführers aus Braunschweig. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw entsteht an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 110000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall lediglich der Fahrzeugführer aus Braunschweig leicht verletzt.

Diebstahl eines E-Scooter

Salzgitter-Lebenstedt, Chemnitzer Straße Parkplatz REWE Markt, 24.06.2023

Am Samstag in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Chemnitzer Straße kurzfristig ungesichert abgestellten, schwarzen E-Scooter der Marke Telefunken. Laut Zeugenangaben könnte der E-Scooter durch eine ältere männliche Person entwendet worden sein. Hinweise zu möglichen Beobachtungen des Tatgeschehens bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt: Tel. 05341/18970

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell