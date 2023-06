Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter Peine Wolfenbüttel vom 24.06.2023:

Peine (ots)

Sachschaden nach Diebstahl auf Rastplatz

Zwischen Donnerstag und Freitag kam es auf dem Autohof in Peine an der Heinrich-Hertz-Straße zu einem Diebstahl von Auffahrrampen an einem dort abgestellten Sattelauflieger. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Ladetätigkeiten auf dem Rasthof aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/ 99 90 zu melden.

Fahrt nach Verkehrskontrolle beendet

Am gestrigen Abend führten Polizeibeamte der Polizeistation Ilsede mobile Verkehrskontrollen durch. Hierbei fiel ihnen gegen 20.25 Uhr ein Pkw-Gespann im Bereich Hohenhameln/ Bierbergen auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,37 Promille. Dem 35-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell