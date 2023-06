Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 23. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Dahlum: Verkehrsunfall

Donnerstag, 22.06.2023, gegen 16:50 Uhr

Im Kreuzungsbereich der Elmstraße / Hauptstraße / Alte Straße in Dahlum ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriges Kind als Mitfahrer leicht verletzt worden ist. Demnach übersah ein 60-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto einer 31-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision wurde das im Auto der 31-Jährigen befindliche Kind leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro, ein Auto musste abgeschleppt werden.

Salzdahlum: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Montag, 19.06.2023, gegen 14:30 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 19.06.2023, gegen 14:30 Uhr, in Salzdahlum, an der Einmündung Heinebeeksweg zur Braunschweiger Straße ereignet haben soll. Demnach soll ein bislang unbekannter Fahrer eines Busses beim Abbiegen einen auf den Fußweg befindlichen 87-jährigen Fußgänger touchiert haben. In der Folge sei der 87-Jährige gestürzt und habe sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalles, insbesondere zwei unbekannte Frauen die dem Senior an der Unfallstelle geholfen hatten, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell