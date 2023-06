POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.06.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Hornburg: Einbruch in Tierarztpraxis Dienstag, 20.06.2023, bis Mittwoch, 21.06.2023 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis in Hornburg, Im Westerhai. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt. ...

