POL-GÜ: Diebe entwenden 40 Meter Kupferdachrinne

Kröpelin/BAB 20 (ots) - Am 23.02.2023, gegen 08:00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge einen verdächtigen PKW auf der Autobahn A20, Höhe Abfahrt Kröpelin in Fahrtrichtung Rostock, mit. Der PKW fuhr in Schlangenlinien und mit sehr geringer Geschwindigkeit, zum Teil auch auf dem Standstreifen. Der PKW konnte durch die sofort eingesetzten Polizeikräfte in der Abfahrt Kröpelin stehend festgestellt und einer Kontrolle ...

