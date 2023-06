Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 22. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg: Einbruch in Tierarztpraxis

Dienstag, 20.06.2023, bis Mittwoch, 21.06.2023

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis in Hornburg, Im Westerhai. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Remlingen: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Dienstag, 20.06.2023, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 21.06.2023, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstag, 20.06.2023, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 21.06.2023, 06:30 Uhr, gewaltsam in einen Baucontainer auf dem Gebiet einer Baustelle im Bereich der Kreisstraße 513, Remlingen, ein. Aus dem Container wurden Werkzeuge und andere vorgefundene Gegenstände im Wert von zirka 600 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Fümmelse: E-Bike aus Keller gestohlen

Dienstag, 20.06.2023, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 21.06.2023, 05:45 Uhr

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Fümmelse, Drehstraße, entwendeten unbekannte Täter ein im Kellerflur abgestelltes E-Bike der Marke Haibike, Trekking 6 High, im Wert von 2600 Euro. Tatzeit: Dienstag, 20.06.2023, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 21.06.2023, 05:45 Uhr. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

