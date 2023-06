Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 21. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich am Freitag, 16.06.2023, gegen 22:15 Uhr, in Wolfenbüttel, Bushaltestelle Breite Herzogstraße, ereignet haben soll. Demnach soll ein anfahrender Bus einen Fußgänger, welcher mutmaßlich noch einsteigen wollte, touchiert haben. Hierdurch sei der alkoholisierte 39-jährige Fußgänger zu Boden gestürzt und habe sich hierbei Verletzungen zugezogen. Der Busfahrer habe keinen Zusammenstoß bemerkt und sei weitergefahren. Im Verlauf der Fahrt sei der Busfahrer von einem Fahrgast auf den möglichen Vorfall angesprochen worden. Gemeinsam hätte man Nachschau am Bus gehalten, jedoch keinerlei Hinweise auf eine Kollision erhalten. Der Fußgänger wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen der möglichen Kollision, insbesondere den unbekannten Fahrgast, welcher den Busfahrer informiert haben soll. Telefon: 05331 / 933-0.

