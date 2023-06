POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.06.2023.

Peine (ots) - Unwetterlage im Landkreis Peine aus polizeilicher Sicht Die erwarteten Unwetter am Abend des 22.06. und in der folgenden Nacht verliefen aus Sicht der Polizei Peine glimpflich. Ab etwa 19:00 Uhr gingen aus dem Kreisgebiet vermehrt Meldungen über vollgelaufene Keller ein. In den meisten Fällen war ein ...

