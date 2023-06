Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 23.06.2023:

Peine (ots)

Unwetterlage im Landkreis Peine aus polizeilicher Sicht

Die erwarteten Unwetter am Abend des 22.06. und in der folgenden Nacht verliefen aus Sicht der Polizei Peine glimpflich. Ab etwa 19:00 Uhr gingen aus dem Kreisgebiet vermehrt Meldungen über vollgelaufene Keller ein. In den meisten Fällen war ein polizeiliches Einschreiten allerdings nicht erforderlich. Aus Broistedt wurde gegen 20:00 Uhr ein auf die L475 gestürzter Ast gemeldet, der Verkehr wurde dadurch allerdings nicht gefährdet. Kurz zuvor ging ein Notruf aus Lengede ein. In der Hauerstraße drohte eine Buche umzustürzen und könnte dadurch Autos beschädigen. Letztendlich trat auch hier kein Schaden ein. Die Hauptlast der nächtlichen Einsätze lag bei den Feuerwehren, die polizeilichen Maßnahmen beschränkten sich in den meisten Fällen auf Absicherungen.

