POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag oder Montag (18. oder 19.06.2023) am Porscheplatz einen E-Scooter gestohlen. Der Besitzer des weißen Elektrorollers der Marke Ninebot stellte diesen am Sonntag, gegen 12.30 Uhr am Porscheplatz ab und sicherte ihn mit einem Schloss an einem Fahrradständer. Als er am Montag, gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, hatten Unbekannte den Roller mit dem ...

