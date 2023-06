Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jähriger kollidiert mit Rettungswagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Leichtverletzter und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend (20.09.2023) am Arnulf-Klett-Platz bei dem ein 14-Jähriger auf einem Kleinkraftrad und ein Rettungswagen, der sich im Einsatz befand, zusammengestoßen sind. Der 14-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit einem nicht zugelassenen Kleinkraftrad von der Königstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Hierbei überquerte er den Arnulf-Klett-Platz, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, an der dortigen Fußgängerfurt bei Grünlicht. Ein Rettungswagen überquerte die Furt bei Rotlicht unter der Verwendung von Blaulicht und Martinshorn in Fahrtrichtung Gebhard-Müller-Platz. Beim Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Da der 14-Jährige keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besitzt, muss er mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 15000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

