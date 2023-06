Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag (20.06.2023) die Scheibe eines Supermarktes an der Ulmer Straße sowie mehrere Fahrzeuge beschädigt wodurch ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro entstanden ist. Die Täter fuhren zwischen 21.00 Uhr und 05.50 Uhr, vermutlich mit einem Einkaufswagen, gegen die Fensterscheibe des Supermarktes wodurch diese zersprang. Weiter beschädigten sie einen Kameramast auf dem Parkplatz und insgesamt elf Autos welche am Fahrbahnrand der Inselstraße geparkt waren. An den Fahrzeugen schlugen sie überwiegend Fensterscheiben ein oder zerkratzten diese. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

