Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mit Fahrrad, Betäubungsmitteln und Haftbefehl durch den Hauptbahnhof; Zivilfahnder der Bundespolizei Hannover verhaften gesuchten Mann

Hannover (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben gestern einen gesuchten Straftäter im Hauptbahnhof Hannover verhaftet.

Gegen 10:00 Uhr ging der 41-jähriger Grieche mit einem Fahrrad durch den Hauptbahnhof und wurde durch die Beamten kontrolliert. Auf Nachfrage nach den Besitzverhältnissen des Fahrrads gab der Mann an, dass ihm das Fahrrad, mit einem Neupreis von 600 Euro, nicht gehöre und er es gefunden habe. Eine Personalienfeststellung ergab dann, dass der einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannte Mann mit einem Haftbefehl gesucht wird, wegen Diebstahls. Demnach muss er noch eine Geldstrafe von 2360 Euro bezahlen. Er wurde verhaftet und zur Wache verbracht. Dort fanden die Beamten zusätzlich noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei ihm auf. Die Geldstrafe konnte der Gesuchte auch jetzt nicht bezahlen, so dass er nun ersatzweise für 59 Tage ins Gefängnis muss.

Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt und es wurden weitere Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann eingeleitet.

