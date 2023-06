POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Wochenende (16.06.2023 bis 19.06.2023) in zwei Baucontainer an der Straße Am Vogelherd und am Uhuweg eingebrochen und haben mehrere Baugeräte gestohlen. Die Täter hebelten im Zeitraum von 12.30 Uhr am Freitag und 07.00 Uhr am Montag die Türen der Baucontainer auf und stahlen daraus verschiedene Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei ...

mehr