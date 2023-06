Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (16.06.2023) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Einkaufsmarkt an der Neckarstraße mehrere Lebensmittel gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Den Ermittlungen zufolge soll der 31-Jährige gegen 16.00 Uhr mehrere Lebensmittel im Wert von zirka 20 Euro aus den Regalen in seinem mitgeführten Rucksack verstaut haben. An der Kasse soll er lediglich ein Getränk bezahlt und die übrigen Lebensmittel in seinem Rucksack belassen haben. Ein 53-jähriger Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und sprach den mutmaßlichen Täter an. Nachdem dieser zunächst die Flucht ergriffen haben soll, soll der Sicherheitsmitarbeiter den Rucksack des 31-Jährigen festgehalten haben. Hiergegen soll sich der Beschuldigte gewehrt haben. Infolge eines festen Griffs nach dem Rucksack durch den Tatverdächtigen soll der Ladendetektiv zu Boden gefallen und sich hierdurch leicht verletzt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 31 Jahre alten Tatverdächtigen daraufhin fest. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Samstag (17.06.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in Vollzug setzte.

