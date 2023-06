Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach mutmaßlich gefährlichen Fahrmanövern - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen (19.06.2023) durch seine Fahrweise offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer im Bereich der Pischekstraße gefährdet. Ein Zeuge beobachtete gegen 07.15 Uhr den Fahrer eines weißen Seats Alhambra, der in der Pischekstraße in Fahrtrichtung Planckstraße unterwegs war und mehrere Verkehrsteilnehmer durch rücksichtsloses Überholen gefährdet haben soll. Außerdem soll sich der Seat-Fahrer in der Talstraße ein Rennen mit einem weißen Mercedes geliefert haben. Der Fahrer des Seat wird als 30 bis 50 Jahre alt, unrasiert und mit kurzen Haaren beschrieben. Bei dem Fahrer des weißen Mercedes handelt es sich um einen älteren Mann mit Halbglatze. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu melden.

