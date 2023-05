Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf frischer Tat ertappt

Am Montag versuchte ein 24-Jähriger in Ulm mehrere Jacken zu stehlen.

Ulm (ots)

Gegen 19.20 Uhr beobachtete der Detektiv eines Geschäfts in der Bahnhofstraße den 24-Jährigen. Er sah, wie der Mann mit mehreren Jacken in eine Umkleide ging. Anschließend kam er augenscheinlich ohne Jacken wieder aus der Umkleide. Um einen Diebstahl zu verhindern, sprach der Detektiv den 24-Jährigen an. Der mutmaßliche Dieb versteckte Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro unter seiner Jacke. Die Diebstahlsicherung hatte er entfernt. Die Waren, insgesamt drei Jacken, übergab er dem Detektiv. Die Polizei Ulm ermittelt nun gegen den Dieb. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann schon mehrfach wegen Diebstahls angezeigt wurde.

