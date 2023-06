Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecfahrerin gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Bismarckturm hat sich am Sonntagabend (18.06.2023) eine 56 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zugezogen. Die 56-Jährige fuhr gegen 20.00 Uhr mit ihrem Pedelec in der Straße Am Bismarckturm Richtung der Straße Feuerbacher Heide. Auf Höhe der Hausnummer 35 fuhr ein weißes Mercedes Cabrio mit einem geringen Seitenabstand an ihr vorbei. Die Pedelecfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mercedes fuhr weiter in Richtung der Straße Feuerbacher Heide. Die Frau erstattete am Dienstagnachmittag (20.06.2023) Anzeige bei der Polizei. Zu den Fahrzeuginsassen ist lediglich bekannt, dass es ein Mann und eine Frau waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

