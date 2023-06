Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zehnjähriger bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein zehnjähriger Junge, der am Dienstag (20.06.2023) gegen 16.40 Uhr in der Merklinger Straße in Weil der Stadt in einen Unfall verwickelt wurde, erlitt Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind wollte mit seinem City-Roller die Merklinger Straße überqueren und nutzte hierzu den Fußgängerüberweg kurz vor der Max-Caspar-Straße. Als der Junge von der Mittelinsel aus die Straße vollständig überqueren wollte, wurde er vermutlich von einer 26 Jahre alten Opel-Lenkerin, die die Merklinger Straße in Richtung Grabenstraße befuhr, übersehen. Trotz, dass die Frau noch bremste, konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Junge wurde vom Opel erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Anschließend stürzte er auf den Asphalt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.

