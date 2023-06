Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (20.06.2023) ereignete sich zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr in der Leonberger Straße in Sindelfingen eine Unfallflucht, bei der ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streiften einen Audi, der in der parallel zur eigentlichen Leonberger Straße verlaufenden Nebenstraße mit selben Namen am Straßenrand abgestellt war. Die Fahrerseite des Audi wurde teilweise aufgeschlitzt. Aufgrund des massiven Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

