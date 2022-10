Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (19.10.2022) wurde der Polizei in der Maxstraße ein Trickdiebstahl gemeldet. Drei Männer verschafften sich dort unter einem falschen Vorwand Zugang zu der Wohnung des Geschädigten. Die Männer entwendeten mehrere Schmuckstücke und Bargeld in Höhe von 1700EUR. Zwei der unbekannten Täter sind ca. 1,80 m groß, 50 Jahre alt und haben eine kräftige Statur. Der dritte Täter ist ca. 40 Jahre alt und von schlanker Statur. Wer hat die Männer gesehen oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Trickdieben und empfiehlt grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Beachten Sie folgende Tipps, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären. - Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf. - Geben Sie kein Geld in fremde Hände. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell