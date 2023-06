POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mit gestohlener EC-Karte bezahlt - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Gladbeck Am Mittwoch brachen zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr Unbekannte in einen Kindergarten an der Schwechater Straße ein. Sie schlugen ein Fenster ein und betraten die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. ...

mehr