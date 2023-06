Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Haltern am See/Dorsten: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Mittwoch brachen zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr Unbekannte in einen Kindergarten an der Schwechater Straße ein. Sie schlugen ein Fenster ein und betraten die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Unbekannte Täter entwendeten eine Akku-Schneidemaschine aus einem Container, der auf einem Baustellengelände steht. Insgesamt brachen sie drei Container auf. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Die Baustelle liegt an der Talstraße.

Haltern am See

An der Mühlenstraße drang ein unbekannter Täter in ein Bistro ein und entwendete Geld. Er brach eine Tür auf und durchsuchte die Schubladen nach Wertgegenständen. Der Einbrecher war augenscheinlich älteren Baujahrs, hatte graue Haare und eine gebückte Haltung. Er trug eine braune Jacke, ein rotes Hemd und eine dunkle Hose. Es liegen Videoaufzeichnungen von dem Mann vor, die den Mann in der Nacht zu Donnerstag, um Mitternacht, bei der Tatausführung zeigen.

Dorsten

Am Wulfener Markt hebelten Einbrecher ein Fenster des Gemeinschaftshauses auf und stiegen ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entwendeten etwas Bargeld und eine Flasche Gin. Die Täter entkamen unerkannt. Nähere Hinweise auf deren Identität liegen nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen.

Hinweise jeder Art nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

