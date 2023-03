POL-WHV: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Jever

Jever (ots) - Ein 20-jähriger Mann befuhr am 28.03.2023 gegen 13.20 Uhr mit seinem Pkw den Friesenweg in Jever. Im Einmündungsbereich Südergast missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 51-jähriges Pkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

