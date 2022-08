Feuerwehr München

FW-M: Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Sonntag, 28. August 2022, 10.41 Uhr

Arndtstraße

Am Sonntagvormittag wurde der Integrierten Leitstelle ein schrillender Rauchmelder in einem Wohnhaus gemeldet.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoß. Umgehend ging ein Trupp zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Um die Rauchausbreitung ins Treppenhaus zu verhindern, wurde ein Rauchschutzvorhang an der Wohnungstüre gesetzt und ein Hochleistungslüfter in Betrieb genommen. Das Feuer im Bereich der Küche war schnell gelöscht.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell