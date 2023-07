Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt - Vollbrand einer Sattelzugmaschine samt Auflieger und Ladung

Am 16.07.2023 stellten Beamte des Polizeikommissariat Schiffdorf im Gewerbegebiet in Beverstedt kurz nach Mitternacht einen in Vollbrand stehenden Lkw mit Auflieger fest. Das Fahrzeuggespann und die Ladung wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand unter schwierigen Bedienungen ab. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150000 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen/Fahrzeuge geben kann, melde sich bei der Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706-9480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell