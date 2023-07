Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Schwerverletzte Motorradfahrer

Cuxhaven (ots)

Wremen. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag (16.07.2023) gegen 13:00 Uhr in der Gemarkung Wurster Nordseeküste im Ortsteil Wremen. Eine 35-Jährige aus der Wurster Nordseeküste querte mit ihrem Pkw die Wremer Straße und übersah hierbei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Imsum. Ebenfalls am Sonntag gegen 19:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Barwarder Weg in der Ortschaft Imsum. Ein 25-jähriger Geestländer kam alleinbeteiligt mit seinem Motorrad, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in einer Kurve von der Fahrbahn ab und verunfallte in einem Graben. Eine aufmerksame Zeugin eilte zur Hilfe. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell