Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 34-jähriger Stader überfallen und beraubt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen 21:15 h wurde in Stade ein 34-jähriger Mann von einem bisher unbekannten Räuber überfallen.

Der Stader war zu der Zeit zu Fuß in der Straße "Am Bahndamm" unterwegs als er unvermittelt von hinten von einem unbekannten Mann in akzentfreiem Deutsch angesprochen wurde.

Als das Opfer sich umdrehte, erhielt er plötzlichen einen Schlag gegen den Kopf und ging bewusstlos zu Boden.

Nach fast einer Stunde wurde der 34-Jährige dann durch eine zufällig vorbeikommende Zeugin aufgefunden, die sofort den Rettungsdienst und die Polizei verständigte.

Das Opfer erlitt bei dem Überfall erhebliche Verletzungen und musste von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Räuber erbeutete eine graue Tasche aus Kunstleder, die auch als Rucksack getragen werden kann mit einem IPad und einer Geldbörse mit Personalausweis und Krankenkassenkarte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überfall oder einem möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell