Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte bohren zwei Autotanks auf und entwenden Diesel, Mutmaßlicher Tatverdächtiger für Raubüberfälle auf Stader Tankstellen in Untersuchungshaft - Raubversuch in Himmelpforten

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

1. Unbekannte bohren zwei Autotanks auf und entwenden Diesel

In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15:10 h und Mittwochmorgen, 08:23 h sind unbekannte Täter auf das Gelände eines Baumarktes in Buxtehude in der Konrad-Adenauer-Allee gelangt und haben bei zwei dort abgestellten Opel-Miettransportern die Kraftstofftanks aufgebohrt. Aus den Tanks wurde dann der darin befindliche Dieselkraftstoff abgelassen und anschließend entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Mutmaßlicher Tatverdächtiger für Raubüberfälle auf Stader Tankstellen in Untersuchungshaft - Raubversuch in Himmelpforten

Nach dem Raub auf mehrere Tankstellen in Stade war ein 36-jähriger Mann aus Hammah in den Focus der Ermittlungen der Polizei geraten. Am gestrigen Mittwoch durchsuchten Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade dann seine Wohnung. Die Beamten konnten dabei Beweismittel auffinden und sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde durch Fahndungskräfte der Polizei vorläufig festgenommen und in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert werden, wo er sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen musste. Am heutigen Donnerstag wurde durch die Staatsanwaltschaft Stade ein Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht Stade beantragt. Der zuständige Haftrichter erließ am frühen Nachmittag den entsprechenden Beschluss und der 36-Jährige wurde in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zusätzlich hatte am gestrigen Morgen gegen 09:20 h ein zunächst unbekannter Täter einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Himmelpforten betreten und sich im Laden umgesehen. Der Unbekannte begab sich zum Kassenbereich und bedrohte die beiden dort anwesenden 43- und 54-jährigen Angestellten mit einem Messer.

Er forderte die sofortige Schließung des Ladens und die Herausgabe von Bargeld.

Den beiden Frauen gelang es nach dem Hinweis, dass sich morgens zu Öffnungsbeginn noch kein Bargeld in der Kasse befindet, sich in Sicherheit zu bringen. Der Unbekannte flüchtete anschließend ohne Beute.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb dann aber zunächst erfolglos.

Ob der wegen der Tankstellenüberfälle festgenommene 36-Jährige auch für diesen Raubversuch in Frage kommt, ist Gegenstand derzeit weiterlaufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell